Tas met wapen ontvreemd bij inbraak woning militair

De 36-jarige militair C.D. deed dinsdag aangifte bij de politie in Suriame, nadat hij ontdekte dat er in zijn woning te Leiding 19 was ingebroken. De buit betreft een militairen tas met wapen, een gascilinder, een bluetooth box en nog andere spullen.

De politie van Santodorp is na de melding ter plaatse geweest voor onderzoek. De benadeelde gaf aan dat de inbraak in de nacht zou zijn gepleegd. Niemand was ten tijde van de daad thuis.

De inbrekers hebben eerst getracht de voordeur van het huis te forceren wat hen niet is gelukt. Daarna werd een van de schuiframen stukgeslagen en via die ontstane opening verschaften de indringers zich toegang tot het pand.

Van de daders ontbreekt nog elk spoor.