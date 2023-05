Koppel bewerkt tante met kapmes om geoccupeerd stuk land

De verdachte Antonius D. (27) en zijn vriendin Annaso V. (28) zijn dinsdag door de Surinaamse politie aangehouden, omdat ze op zaterdag 8 april de vrouw van de oom van Antonius verwond. Dit gebeurde met met een kapmes en een teil, op een perceel dat door de grootmoeder van Antonius was geoccupeerd te Ephraimszegen in Suriname.

De vriendin van Antonius zou daarbij met het slachtoffer hebben gevochten en haar zodanig met een teil hebben geslagen aan haar rechterschouder, waardoor die uit de kom raakte. Vanwege de opgelopen verwondingen werd het slachtoffer met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. Ze is ter verpleging opgenomen en verwezen naar een neurochirurg.

Beide verdachten bleven na de kappartij uit handen van Justitie. Na een verkregen tip werden ze gisteren in een appartement aan de Kamtaweg aangehouden. Ze hebben bekend het feit te hebben gepleegd. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn beide verdachten in verzekering gesteld.

Het kapmes en de teil werden bij een eerder onderzoek achterhaald en in beslag genomen. De verdachte Antonius had het kapmes in een goot gegooid, maar dat werd  door de politie teruggevonden.

De politie van Santodorp heeft de zaak in onderzoek. Beide verdachten blijven in arrest.