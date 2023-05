Maisha: “Ik heb geen enkele relatie met vp Brunswijk en ook geen gouden ketting van hem gekregen”

Activist, onderneemster en politica Maisha Neus ontkent dat zij ooit geld en waardevolle spullen van iemand heeft gehad om straatacties in Suriname te voeren. Ook benadrukt zij dat vicepresident Ronnie Brunswijk geen 24 karaat gouden halsketting voor haar heeft gekocht.

In een interview reageerde zij op de vele negatieve berichten die over haar via facebook worden verspreid. “Er is geen relatie tussen mij en de vp. Er komt nu een meme naar buiten waarbij ik een gouden ketting zou hebben gekregen van de vp, want hij is vermoedelijk m’n sugar daddy.

Vorig jaar was een muizesbende gekomen en vond ik heb de vp opgelicht voor duizenden dollars. Dat was ook een achterlijk verhaal. Wanneer Marie levens zegt dat het ontwikkelingsniveau van Surinamers laag is, zijn het die mensen die dit soort dingen maken en verspreiden”, benadrukt Neus.

Volgens de verspreiders van de valse berichten zou Neus de gouden halsketting hebben ontvangen om zodoende geen acties meer te voeren tegen exponenten van de geelzwarte partij.

“Ze zeggen dat ik die ketting heb gekregen omdat ik alleen focus op Chan en minder op Bravo. Dat zijn mensen die slecht geïnformeerd zijn, want als je me volgt op Facebook dan zie je dat ik ook kritiek lever op de ABOP, de vele functies en het wanbeleid bij het ministerie van Grondbeleid”, stelt zij.

De politica vermoedt dat deze aanval sowieso komt vanuit het kamp van de VHP.