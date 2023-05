Brian Tevreden directeur voetbalzaken bij voetbalbond Suriname

Voormalig profvoetballer Brian Tevreden wordt directeur voetbalzaken bij de Surinaamse Voetbalbond (SVB). De 41-jarige oud-speler van onder meer FC Volendam en FC Emmen, maakte dat nieuws gisteren zelf bekend bij het YouTube-programma Voetbalstories (video onder).

Eerder was Tevreden onder meer jeugdtrainer bij Ajax, technisch directeur bij Reading en algemeen directeur bij KV Roeselare. Een van de taken van Tevreden, die al technisch adviseur was bij de SVB, is het werven van nieuwe internationals voor Natio.

Tevreden is enthousiast over de talentenvijver waaruit de Natio mogelijk kan gaan vissen.

Volgens Voetbalprimeur is Leeds United-aanvaller Crysencio Summerville één van de namen die in verband wordt gebracht met een interlandcarrière bij Suriname. Daar wilde Tevreden verder niet op ingaan. Andere spelers die eventueel in aanmerking komen zijn: Gyrano Kerk (Royal Antwerp), Jean-Paul Boëtius (Hertha BSC), Stefano Denswil (Trabzonspor) en Jaïro Riedewald (Crystal Palace) schrijft voetbalprimeur.