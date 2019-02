Voetbal CEO Brian Tevreden in Kleurrijke Top 10

ROTTERDAM, 13 feb – De 34 jarige Surinaamse Brian Tevreden is als CEO van de Belgische voetbalclub KSV Roeselare en voormalig technisch directeur van Reading FC, gekozen als een van de 10 topsporters in Nederland die in 2018 het verschil hebben gemaakt! Hij staat in De Kleurrijke Top 100, een jaarlijkse ranking van Nederlanders die het verschil maken en die met hun werk, persoonlijkheid en visie een bijdragen leveren aan een inclusievere samenleving.

De motivatie van de organisatie om Brian te nomineren is als volgt:

“Wij vinden het belangrijk dat er in het voetbal, waar spelers en liefhebbers nog regelmatig met racisme te maken hebben, een jonge zwarte man aan de top staat. Hiermee geef je een enorm sterk signaal af aan supporters en voetballers”.



De Kleurrijke Top 100: Eindbazen en rolmodellen die met hun werk, persoonlijkheid en sportprestaties voor verandering en leiderschap staan! De officiële lancering van De Kleurrijke Top 100 #8 vindt plaats op 28 februari in het Theater Shouwburg te Rotterdam.