Vader treft 25-jarige zoon dood aan in woning

Een 25-jarige jongeman is vanmorgen dood aangetroffen in de keuken van een woning aan de Ormosiastraat in Suriname. Hij woonde alleen op het adres en werd door zijn vader hangend aan een touw aangetroffen.

Vernomen wordt dat de jongeman zijn vader rond 02.00u gebeld zou hebben met de mededeling dat hij zelfmoord zou plegen. Vanmorgen rond 07.00u toog de vader naar het adres waar zijn zoon Ernesto alleen woonde en trof hem daar levenloos aan.

Hij schakelde na de ontdekking de politie in, die voor onderzoek ter plaatse ging.

Het lichaam zal na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie worden afgestaan aan de nabestaanden.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)