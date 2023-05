VIDEO: Woning aan de Industrieweg-Noord door brand verwoest

Hedenmorgen rond 07.00u uur kreeg de brandweer in Suriname een melding van een woningbrand aan de Industrieweg-Noord. Ter plaatse aangekomen bleek dat de woning reeds in lichterlaaie stond en een deel van de dakbedekking was ingestort.

De woning is vrijwel geheel van binnen afgebrand. Naar verluidt was niemand ten tijde van de brand in de woning. De laagbouw woning geheel van steen opgetrokken was niet tegen brand verzekerd maar wel op het elektriciteitsnet aangesloten.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

De politie van bureau Nieuwe Haven heeft de zaak in onderzoek.