Overledenen opstand Pikin Saron zijn Ivanildo Dijksteel en Martinus Wolfjager

De twee mannen die tijdens de opstand en gewelddadigheden van 2 mei in het dorp Pikin Saron in Suriname om het leven kwamen, zijn de de 32-jarige Ivanildo Dijksteel en de 65-jarige Martinus Wolfjager.

In een officieel bericht gaf de Surinaamse politie aan dat tijdens de gewelddadigheden het vuur werd geopend op de assisterende politie eenheid, die kordaat hierop reageerde. Bij dit vuurgevecht raakten de twee mannen zodanig gewond, dat zij kort hierna het leven hebben gelaten. Hun namen noch hun initialen waren gemeld in het bericht.

Tijdens de opstand zijn meerdere trucks met houtblokken in brand gestoken. Ook werden arbeiders gegijzeld en mishandeld terwijl bezittingen werden vernield en in brand gestoken. Tevens werden politieagenten beschoten en mishandeld tijdens de opstand.

Gaande het onderzoek naar de gewelddadigheden zijn vier andere mannen tussen 2 en 4 mei aangehouden en in verzekering gesteld. Een van de verdachte is ter verpleging in het ziekenhuis opgenomen.

De verdachten worden als gewelddadige aanslagplegers gekwalificeerd terwijl de inheemse gemeenschap en familieleden de mannen als helden beschouwen, die het wachten op de erkenning van inheemse grondenrechten helemaal zat zijn. Ook de jarenlange ongebreidelde grondroof, illegale goudwinning en houtkap in hun woongebieden zit hun behoorlijk dwars.

Parlementariër Van Samson zei dat de grondenrechtenkwestie een rookgordijn is en dat men vecht voor hout en goudrechten. President Santokhi verklaarde dat de zware wapens en handgranaten die gebruikt zijn bij de onlusten afkomstig zijn van een georganiseerde bende. Het staatshoofd linkt de bende aan een aantal cases die zich de afgelopen periode hebben voorgedaan.

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) had een ultimatum tot vrijdag 5 mei aan de Surinaamse overheid gegeven om alle gronden en concessies binnen het woon en leefgebied van Pikin Saron in Para in te trekken. Het ultimatum is inmiddels verstreken en de trucks met houtblokken worden onder zware beveiliging van het Nationale Leger (NL) uit het gebied vervoerd.

Het is niet uitgesloten dat er meerdere aanhoudingen verricht zal worden. Het onderzoek in deze zaak wordt verricht door een gemengd onderzoeksteam.