Brunswijk opvallend afwezig bij beëdiging ministers en behandeling grondenrechtenvraagstuk

Vicepresident Ronnie Brunswijk is de afgelopen week de grote afwezige geweest bij de vele activiteiten van de Surinaamse regering en het parlement. Tijdens de beëdiging van de ministers Henry Ori (Minowc) en Marciano Dasai (ROM) op dinsdag 2 mei schitterde Brunswijk door afwezigheid.

Ook tijdens de behandeling van de Wet Collectieve Rechten Inheemsen en Tribale Volken donderdag 4 mei was de tweede man van het land niet in ’s lands vergaderzaal. Het enige wat wij van de ABOP-topman hebben gezien, is een videoboodschap waarin hij de verkopers van de Vreedzaammarkt aan de Waterkant verzekert dat niemand hen van daar kan verwijderen.

Over de aanslagen te Pikin Saron en Maripaston in Para is Brunswijk echter muisstil gebleven.

Parlementsvoorzitter tevens ABOP-topper Marinus Bee werd afgelopen vrijdag door journalisten met vragen hierover geconfronteerd, maar die ging niet concreet daarop in. “Ik heb hem voor het laatst dinsdag jongstleden gezien. We waren samen in een coalitietop bij de president”, benadrukte Bee. Aangezien hij ten tijde van dit interview onder het dak van het gebouw van De Nationale Assemblee stond, stelde Bee dat hij zich in hoedanigheid van parlementsvoorzitter niet kan uitlaten over een eventuele djugu djugu binnen de coalitie.

Het is geen geheim dat Brunswijk niet blij is met de aangekondigde reshuffling van het kabinet door president Chan Santokhi. Het proces van reshuffling was vorig jaar reeds aangevangen, maar de ABOP-topman weigerde daaraan mee te werken. Binnen de regering ontstaat steeds meer onenigheid tussen de coalitiepartijen ABOP en VHP.

Bij de VHP-achterban richt de ontevredenheid zich vooral op het beleid van het kabinet van de vicepresident dat doorspekt is met ABOP-propaganda om bij de komende verkiezingen goed voor de dag te komen. Duurzame oplossingen blijven echter achterwege en worden doorgeschoven naar de president. Er zou daarnaast ook ontevredenheid zijn over de werkwijze op de ministeries van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) en Sociale Zaken (Sozavo).

ABOP-woordvoerder Humphrey Dundas zei afgelopen week tegenover radio ABC dat ondanks deze geluiden er geen sprake is van een breuk in de coalitie. “Mensen zijn gewoon kritischer geworden. Mensen durven nu openlijk iets te zeggen over wat misgaat en minder goed gaat. Zoals in elke relatie heb je soms ups en downs, maar voor de rest is de samenwerking zeker tot 2025 in stand”, aldus Dundas.