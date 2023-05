De 90-jarige Willems Toney is vrijdag weggelopen van zijn woonplaats aan de Hotwisarisweg in Suriname en is sedertdien niet huiswaarts gekeerd.

De man verplaatst zich leunend aan een rolstol, maar vrijdag was hij met z’n wandelstok zegt zijn pleegdochter.

De bejaarde dementeert en is op onbewaakte momenten vaker weggelopen; vrijdag was dat weer het geval.

De vrouw van Toney heeft de politie in kennis gesteld van de vermissing. Tot op op het moment van schrijven is de man niet gevonden.