‘Fa un de ya’ meer dan 3 miljoen keer bekeken op YouTube

Kater Karma en Kenny B hebben met het nummer Fa un de ya een nieuwe mijlpaal bereikt. De videoclip van hun hit is momenteel al meer dan 3 miljoen keer bekeken op YouTube.

De clip, waarin veel natuur van Suriname te zien is, haalde de views in iets minder dan 5 maanden. De 1 miljoenste view werd binnen een maand gehaald. 2 miljoen views werd in iets meer dan 2 maanden bereikt.

Het nummer is niet alleen in Suriname, maar ook in Frans-Guyana, Parijs en Nederland bekend.

Het gemiddeld bedrag dat met 1 miljoen views op You-Tube verdiend kan worden ligt tussen de $2.000 en $4.000. De vergoeding varieert echter aanzienlijk op basis van betrokkenheid, inhoudstype en andere inkomstenstromen.

De videoclip van Fa un de ya is hieronder te zien.