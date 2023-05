Snijders: “handelingen stakende leerkrachten terrorisme; als ze geld niet willen, laten ze terugstorten!”

“Het is terrorisme wanneer iemand les geeft en met kracht en geweld uit de klas wordt gehaald om mee te doen”. Woorden van Errol Snijders, voorzitter van AVVS De Moederbond in Suriname én lid van het presidium van Ravaksur, vrijdag na de ondertekening akkoord tussen de Surinaamse regering en de vakbeweging over de verhoging van 2.500 SRD voor alle landsdienaren.

Snijders reageerde hiermee op de actie van een groep leerkrachten van de actiegroep van Wi Sa Strey waarbij zij schoolterreinen opgaan om lesgevende collega’s te dwingen om de scholen te sluiten en zich aan te sluiten bij de actie. Volgens Snijders kan ‘zo een grap ook niet in Nederland of London worden uitgehaald’.

“Wij willen ook een beroep doen op de mensen. Respecteer de ene zijn mening. Kunnen we dat niet meer in dit land? Dan alleen maar afgeven en afkraken. Wanneer wij aan tafel zitten, dan betekent het dat we een mogelijkheid zien. We zijn niet alleen maar gekomen met minder geld, maar we zijn met oplossingen gekomen.

We hebben nu in ons midden ook de deskundigen die over monetair-economische vraagstukken kunnen praten. Dus minister dwingt u de mensen niet om het geld op hun rekening te nemen hoor. Als ze het niet willen, laten ze het terugstorten!”, aldus Snijders.

Ook Reshma Mangre (BVL/ALS) vindt dat het schreeuwen op straat niet zal helpen, omdat er geen enkel arbeidsgeschil is met de werkgever.