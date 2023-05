Van Samson: “Grondenrechtenkwestie Pikin Saron rookgordijn; men vecht voor hout en goudrechten”

VHP-parlementariër Cedric van Samson zegt dat de recente gebeurtenissen te Pikin Saron in Suriname niets te maken hebben met de erkenning van Inheemse grondenrechten. Volgens de volksvertegenwoordiger kunnen de handelingen gebracht worden onder de noemer gangsterpraktijken.

“We ondersteunen geen beestenplezier. Ik ga niet wonen in een samenleving met regels en dan chaos en anarchie ondersteunen. Wat daar gebeurd is op Pikin Saron heeft niets te maken met grondenrechten. Ik heb zelf drie jaren in de goudsector gewerkt. Ik heb op Maripaston gewerkt, dus ik weet precies wat er daar allemaal gaande is. Dat wat daar is gebeurd zijn gangsterpraktijken.

Men heeft bezittingen/productiemiddelen van anderen vernietigd. Wanneer je dus weer in het gebied komt moet je dan contributie bij hun gaan betalen. Het heeft dus niets met grondenrechten te maken, maar met hout en goudrechten. Mensen willen betaald worden voor wat er daar in hun buurt is”, zei Van Samson in een interview op TBN.

De grondenrechtenkwestie wordt volgens hem slechts als rookgordijn gebruikt.

De VHP’er is aan de andere kant blij dat de verschillende Inheemse organisaties direct na de gebeurtenissen hebben aangegeven de aanslagplegers niet te kennen. “Als we goed hebben geluisterd, dan hebben alle inheemse leiders zich gedistantieerd van het gedrag. Dan kan je niet komen zeggen dat het een signaal is. Mensen moeten niet denken een aanslag te plegen op de intelligentie van de Surinamer. Grondenrechten hebben te maken met de leefwijze van de tribale volkeren; dat die gerespecteerd worden en dat het gebied waar ze leven ook gepreserveerd wordt”, stelt hij.

Op dit moment vindt hij dat het garanderen van de veiligheid over het geheel grondgebied van Suriname de primaire taak is van de regering.

De parlementariër is het niet eens met het argument dat er door de huidige beleidsmakers niets wordt gedaan met betrekking tot erkenning van de grondenrechten. “Tijdens de vorige regering onder leiding van Bouterse waren vanaf 2010 alle zetels van het binnenland, waar de tribale volkeren wonen, vertegenwoordigd. Waarom is het toen niet opgelost? Het is een gecompliceerde materie. Er is geen onwil vanuit de VHP om grondenrechten toe te kennen, maar we gaan geen dingen snel snel doen. We hebben ook heel snel onze onafhankelijkheid genomen en nooit onze grenzen goed geregeld. Daarom hebben we dat probleem van Tigri”, aldus Van Samson