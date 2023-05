Asabina: ‘Ook verkiezing Dc’s meenemen bij wijziging Kiesregeling’

De partij voor Broederschap in Eenheid in de Politiek (BEP) is er voorstander van dat er verdere invulling wordt gegeven aan de decentralisatiegedachte in Suriname door districtscommissarissen (dc’s) voortaan niet meer door de politiek te benoemen, maar middels verkiezingen te selecteren.

Partijvoorzitter Ronny Asabina zei afgelopen zaterdag bij een feestvergadering in verband met het 50-jarig bestaan van de BEP dat het momenteel te vaak voorkomt dat personen in diverse ressorten en districten niet weten wie hun dc is. Dit alles kan tot het verleden behoren, wanneer bij de wijziging van de Kiesregeling ook een verkiezing van dc’s wordt meegenomen.

“Omdat ze die dc misschien nooit hebben gezien. Dus je ziet dat dat ding niet werkt. Laten we dat ook in de wet veranderen, want het kan niet zo moeilijk zijn. Zonder decentralisatie van bestuur kunnen we in dit land nooit geraken tot duurzame ontwikkeling”, benadrukt Asabina. Een districtscommissaris zal met dit nieuw model ook moeten voldoen aan een bepaald functieprofiel.

De BEP zal de wijziging van de Kiesregeling overigens niet ondersteunen indien gelijkheid en rechtvaardigheid in de zetelverdeling niet daaruit voortspruit. “Ifu den sani dati no deh, a ne wroko na BEP”, zei de topman. Hij voerde aan dat zijn partij zich neerlegt bij het besluit van het Constitutioneel Hof om te gaan voor een rechtvaardigere zetelverdeling. Echter moet volgens hem niet uit het oog worden verloren dat de bestaande kiesregeling al een bepaalde doel voor ogen had. Voor de partij is 50 jaar niet zomaar iets.

Het doel van de BEP is uiteindelijk mederegeerverantwoordelijkheid te krijgen. De eerste stap is gemaakt middels de wijziging van de statuten. “Omdat wij niet meer wensten door te gaan als een partij die het etiket kreeg van een etnische partij. Wij kennen onze basis en die identiteit laten we niet verloren gaan. De denkrichting van de BEP maakt het noodzakelijk dat wij alle Surinamers nodig hebben”, aldus Asabina.

Op de feestvergadering zijn 80 jongeren geïnstalleerd en 200 nieuwe leden onder leiding van de traditionele winti genezer Ramon Mac-Nack toegetreden tot de BEP.