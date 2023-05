Jazz & Vrijheid Festival zet Surinaamse muziekculturen in de spotlight

Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw organiseert op 30 juni en 1 juli samen met DeLaMar en het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) de eerste editie van het Jazz & Vrijheid Festival. Tijdens dit festival in DeLaMar Theater worden de diverse en rijke muziekculturen van Curaçao en Suriname in de spotlight gezet binnen het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Het festival onderzoekt zo de ontstaansgeschiedenis van jazz, de wijze waarop muziek een rol heeft gespeeld in emancipatie maar belicht ook wat muzikale vrijheid betekent.

Volgens de organisatoren zijn er belangrijke parallellen te trekken tussen jazz en de muziekculturen van Curaçao en Suriname. Donna Lewis, programmeur: “De slaafgemaakten brachten in de tochten over zee hun traditionele en sterk ritmische klanken mee. Deze muziek is de bron geweest voor de Surinaamse Kaseko en de Curaçaose Tambú. Maar ook de Amerikaanse jazz heeft zijn wortels in Afrika.”

Op vrijdag 30 juni, de eerste festivaldag, duiken Randal Corsen en het Jazz Orchestra of te Concertgebouw samen met Shirma Rouse, Kris Berry, Tamara Nivillac, Roël Calister en Stanley Clementina met het programma Stobá di Kòrsou in het muzikale erfgoed van Curaçao. Zaterdag 1 juli, de tweede festivaldag, vindt er een galaconcert plaats in het teken van Keti Koti, de viering van de afschaffing van de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën. Tijdens deze avond zullen Ronald Snijders, Pink Oculus, Humphrey Campbell, Jeannine La Rose, Ed Rust en Jörgen Raymann samen met het Jazz Orchestra of the Concertgebouw de avond kleur geven met Surinaams geïnspireerde muziek.

Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, staat aan de top van bigbands in Europa en won meerdere Edison Awards. De Amsterdamse bigband besteedt sinds 2016 via verschillende concertprogramma’s aandacht aan de herkomst van jazz en de wijze waarop de muziek heeft bijgedragen aan identiteitsvorming en het zelfbewustzijn van specifieke bevolkingsgroepen.

Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) is de officiële landelijke organisatie van het Nederlandse Slavernijverleden en onderzoekt de doorwerking daarvan in de huidige maatschappelijke verhoudingen. In het Herdenkingsjaar Slavernijverleden programmeert het NiNsee een flink aantal activiteiten om kennisdeling en het bewustzijn over de gedeelde Nederlandse slavernij geschiedenis te verbreden.

Het NiNsee en het Jazz Orchestra of the Concertgebouw werkten eerder samen. In 2022 werd het jazzorkest samen met pianist en componist Randal Corsen door NiNsee uitgenodigd voor het jaarlijkse muzikale eerbetoon aan de Curaçaose vrijheid- en verzetsstrijder Tula.