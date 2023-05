16-jarige autobestuurder veroorzaakt aanrijding en vernielt ruit benadeelde met handbijl

De 16-jarige verdachte Michel A. is afgelopen zaterdag door de politie in Suriname aangehouden, omdat hij op vrijdag 21 april na een aanrijding met een pick-up ook nog de ruit van het voertuig heeft stukgeslagen met een bijl.

Het geval deed zich voor aan de Goede Verwachtingweg. De benadeelde die naar een rouwzitting ging, parkeerde zijn pick-up langs de weg. Op een gegeven moment reed de verdachte voorbij met zijn voertuig en kwam in botsing met de pick-up van de benadeelde.

Er ontstond hierover een discussie tussen de verdachte en een familielid van de benadeelde, die de botsing zag gebeuren.

De verdachte reed weg en kwam kort daarna terug gewapend met een handbijl. Daarmee beschadigde hij een zijruit van pick-up en reed daarna weg.

De politie wist hem afgelopen weekend voor een supermarkt aan de Ephraimszegenweg aan te houden. De verdachte bekende de vernieling. Het voertuig dat hij bestuurde en de handbijl werden door de politie in beslag genomen.

Michel is minderjarig en bovendien niet in het bezit van een Surinaams rijbewijs. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het verder onderzoek is overgedragen aan Jeugdzaken.