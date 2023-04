‘Indiase onderneming ziet grote potentie in Suriname’

De Indiase onderneming Bajaj Processpack Limited ziet grote potentie in Suriname om inkomsten te genereren uit het verwerken, verpakken en exporteren van fruit en andere agrarische producten.

President Santokhi heeft tijdens zijn bezoek in januari aan de Republiek India een ontmoeting gehad met de leiding van Bajaj Processpack Limited, waarbij de onderneming interesse heeft getoond in zaken doen met én in Suriname. In navolging hiervan vertoeft directeur Girissh Bajaj momenteel in Suriname.

Bajaj heeft zaterdag in het SAIS-gebouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een presentatie gehouden voor de LVV-leiding en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven c.q. de agrarische sector. Bajaj, die met een delegatie in de regio vertoeft, heeft speciaal voor Suriname ruimte vrijgemaakt. Hij is uitvoerig ingegaan op de processen binnen zijn onderneming, de voordelen én inkomsten die Suriname zou kunnen genereren in deze industrie. Tijdens de presentatie is de directeur gedetailleerd ingegaan op het verwerken en verpakken van fruit en andere agrarische producten zoals melk.

Bajaj heeft benadrukt dat Suriname bepaalde producten niet langer hoeft te importeren, maar zelf kan verwerken, verpakken en ook exporteren. Verder is hij ook ingegaan op de technologie en machines waarvan gebruik wordt gemaakt alsook de voordelen hiervan, en de financieringsmogelijkheden via onder meer de Indiase EXIM Bank. De machines zijn vooral zodanig gefabriceerd dat verspilling tot een minimum beperkt kan worden. Het bedrijf laat zich leiden door technologieën zoals biomassa en zonne-energie en Bajaj zegt dat Suriname met zijn carbon negatieve status hier veel voordelen uit kan halen.

LVV-minister Parmanand Sewdien zegt dat het contact met Bajaj Processpack reeds lang loopt. Na het bezoek van president Santokhi in januari aan India, is de bewindsman ruim een maand geleden ook naar het Aziatische land geweest en heeft hij de onderneming uitgenodigd voor een bezoek aan Suriname.

Minister Sewdien noemt Bajaj Processpack een multi-miljardenbedrijf met een hoop technologie in huis, gebaseerd op de omstandigheden in de ontwikkelingslanden. Bajaj Processpack heeft een belangrijke rol gespeeld om de industrialisatie van de agrarische sector tot een hoger niveau te tillen. Daarmee is de onderneming thans bezig in Afrika en breidt zij haar interesse ook uit naar het Caribisch gebied