“Mijn erf is 50 centimeter verhoogd en toch was het water boven mijn knieën”

Het kruispunt Kolonistenweg, Margarethalaan en Kuldipsinghstraat leek tijdens de zware regens afgelopen dagen in Suriname wederom op een rivier. Het water was tal van huizen en bedrijven in de omgeving binnengedrongen.

Een buurtbewoner, wiens woning onder water stond, zegt aan Waterkant.Net dat het water van de trens al jaren traag doorstroomt. Naar haar zeggen wordt de trens jaarlijks minstens één keer opgehaald, maar het gebied blijft bij zware regens onder water lopen.

Volgens de vrouw is een slechte doorstroming het echte probleem in haar buurt en op vele andere plaatsen in het land.

“Mijn erf is inmiddels 50 centimeter verhoogd en toch was het water deze week boven mijn knieën. De situatie hier in de buurt is niet langer vol te houden”, aldus de getroffen vrouw. Zij hoopt dat het ministerie van Openbare Werken eindelijk de doorstromingen aanpakt en zo het volk van ellende bespaard.

Er was in de voorbije dagen sprake geweest van excessieve neerslag, hetgeen heeft geleid tot veel wateroverlast op verschillende plaatsen in Suriname.

Het radarsysteem op het vliegveld Zorg en Hoop legde een extreme neerslag van 131 mm vast, wat gelijk is aan 131 miljoen liter water per vierkante kilometer.

Radjkoemar Nanda, hoofd van de Meteorologische Dienst Suriname, meldt dat er in mei meer neerslag te verwachten is als gevolg van tropische golfstoringen, die invloed kunnen hebben op het weer in het land.