NV Grassalco doet z’n best om steenslag productie op te voeren

“NV Grassalco beijvert zich om capaciteit te ontwikkelen voor steenslagproductie. Dit is van eminent belang bij de ontwikkeling van een natie, voor de aanleg van wegen en andere infrastructuur en voor woningbouw in Suriname.”

Woorden van president Santokhi, die op zaterdag 29 april 2023 de eer te beurt viel de opening te verrichten van de Worsteling Jacobs steenslagoperatie in het district Para. Het Surinaamse staatshoofd toonde zich ingenomen met deze mijlpaal, maar meer nog met het feit dat het staatsmijnbouwbedrijf NV Grassalco een voorbeeld is van succesvolle public-private partnership, waarbij belangrijke componenten voor succesvol ondernemerschap zijn samengevoegd.

Het staatshoofd merkt op dat in het partnerschap tussen NV Grassalco en de Chinese onderneming Judefu Mining specifieke deskundigheid en vaardigheden bijeenkomen om de productie en afzet van steenslag steeds efficiënter te doen plaatsvinden. “Anders gezegd, tegen steeds lagere kosten en betere marges”, aldus president Santokhi, die zijn volste vertrouwen in het bedrijf heeft uitgesproken.

De verhoogde productiecapaciteit moet volgens hem zorgen voor eveneens verhoogde deviezeninkomsten uit exporten tot werkgelegenheid en bijdrage aan de staatskas. De staat vertrouwt als aandeelhouder erop dat NV Grassalco capaciteit en deskundigheid zal ontwikkelen om Suriname op termijn te voorzien van voldoende en betaalbare steenslag.

De nieuwe crusherplant zal diverse steenslagproducten leveren ten behoeve van de lokale markt, maar ook voor de export. De plant is volgens NV Grassalco’s president-directeur, Wesley Rozenhout, goed voor een capaciteit van ongeveer 5000 ton steenslag per dag. Hij zegt dat het geen makkelijke job was om het staatsmijnbouwbedrijf uit het diepe dal te halen. Met inzet van alle actoren en het in hem gestelde vertrouwen, is het gelukt om de onderneming draaiende te houden en verder te laten groeien.

De samenwerking tussen NV Grassalco en Judefu Mining moet volgens directeur Rozenhout in de komende jaren verder versterkt, verdiept en verduurzaamd worden. Ook bij de steenslagoperaties te Royal Hill en Maripaston wordt er boven verwachting geproduceerd. “Dit zal het land verder helpen opbouwen”, aldus de bedrijfsfunctionaris, die eraan toevoegt dat NV Grassalco middels partnerschappen eraan werkt om succes te blijven boeken.