SLM toestel niet inzetbaar vanwege deuk in staartvlak

De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM heeft laten weten dat er tijdens een maintenance inspectie aan het B737-800 vliegtuig na de vluchtuitvoering op woensdag 26 april een deuk werd ontdekt in het staartvlak.

Na ontdekking van de schade werd gelijk het verdere maintenance -, en safety proces ingezet meldt het bedrijf in Suriname.

Het vliegtuig is op dit moment niet inzetbaar en passagiers worden op de hoogte gehouden van wijzigingen in hun vliegschema. Het betreft in deze vooralsnog de passagiers van vlucht PY421/ 422 van donderdag 27 april 2023.

Intussen wordt er contact gemaakt met partner-airlines en wordt alles in het werk gesteld om een vervangend vliegtuig in te zetten op de regionale route.

Surinam Airways biedt haar verontschuldiging aan voor het ontstane ongerief.