Pg bespreekt strijd tegen grensoverschrijdende misdaad met Amerikaanse veiligheidsdiensten

Waarnemend procureur-generaal Garcia Paragsingh heeft op dinsdag 25 april samen met de hoofdofficieren van Justitie een delegatie ontvangen op het Parket.

De delegatie bestond uit de Amerikaanse ambassadeur in Suriname, Robert Faucher, Deputy Director of the Joint Interagency Task Force South, Rear Admiral Larry Le Gree en vertegenwoordigers van de Drug Enforcement Administration (DEA), de Federal Bureau of Investigation (FBI) en de International Narcotics and Law enforcement Office.

Het doel van het bezoek was onder meer om de strijd tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, mogelijke hulp, regionale veiligheid en de ontwikkeling van regionale partnerschappen te bespreken.