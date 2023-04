Starbucks opent eerste vestiging in Guyana

De grootste koffieketen van de wereld, Starbucks, heeft gisteren de deuren van zijn eerste vestiging in Guyana geopend. De koffiewinkel is gevestigd in de Amazonia Mall in Georgetown.

De officiele opening vond plaats middels het doorknippen van een lint door president Irfaan Ali.

Het staatshoofd zei dat hij de komst van Starbucks niet ziet als een concurrentie voor de lokale koffiesshop. Het voegt waarde toe en dat is naar zijn zeggen belangrijk.

Ali merkte op dat Guyanezen moeten beseffen dat ze nu in een andere Guyana wonen en dat elke merk zal komen. “We moeten verbeteren, we moeten beter worden en we moeten ons eigen merk en onze eigen systemen efficiĆ«nter maken”, aldus de president.