Gajadien: “VHP-achterban ontevreden over grondzaken”

De achterban van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) is volgens partijtopper Asiskumar Gajadien teleurgesteld in het grondbeleid vanuit het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. In het radioprogramma Welingelichte Kringen vertelde Gajadien, die ondervoorzitter tevens fractieleider van de oranjepartij is, dat hij vooral in het district Wanica gezien heeft hoe er barslecht gewerkt is met het inpikken van gronden van rechtmatige eigenaren.

“Ik zeg rechtmatige, omdat mensen vanwege omstandigheden niet voldaan hebben aan een aantal voorwaarden om de verlenging van hun gronden op tijd aan te vragen. Maar anderen die wel op tijd hebben aangevraagd, zelf hun gronden zijn ingepikt. Dat is onkan. Het is één van de zaken die vrij sterk speelt bij de VHP-achterban”, stelde de parlementariër.

De volksvertegenwoordiger heeft donderdag nog een vergadering met de structuren in Wanica en hij verwacht dat deze zaak weer aan de orde zal worden gesteld. Deze kwestie is volgens Gajadien ook onder de aandacht gebracht van de regering.

“De president heeft aangegeven dat we de tweede helft ingaan en dat er nu anders gespeeld zal moeten worden. Wij hebben de samenleving iets beloofd, dus we moeten aan de andere kant niet Oost-Indisch doof proberen te spelen. Het leven van de samenleving moet beter worden”, aldus de VHP-ondervoorzitter.

Het probleem met betrekking tot het grondbeleid is al geruime tijd een heet hangijzer binnen de coalitie. Zo heeft de VHP-fractie in het parlement in 2021 ook aan de president gevraagd om het departement bij vervanging van de toenmalige ABOP-minister, dan maar aan de VHP te geven. Het departement bleef uiteindelijk toch bij de ABOP.