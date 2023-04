Stiefvader aangehouden in zaak zwaar mishandelde tienerjongen

Manschappen van het Regio Bijstand Team Midden hebben maandagavond Arichero F. aangehouden voor de zware mishandeling van zijn 14-jarige stiefzoon afgelopen weekend in het district Para.

De tiener kreeg bij de mishandeling ook een vuistslag aan zijn mond, met als gevolg dat zijn bovenkaak naar binnen is geschoven. De man is ter voorgeleiding overgedragen aan de politie van Rijsdijk die belast is met het onderzoek.

De moeder was ten tijde van het voorval aan het werk. Toen zij thuis arriveerde verwittigden haar kinderen over het gebeuren.

De stiefvader had zijn auto langs de weg geparkeerd en op slot gedaan. De jongen zou op een bepaald moment ongevraagd middels een reserve sleutel in de wagen zijn geweest en een mobiele telefoon eruit gehaald hebben om game te spelen.

De man kwam erachter wat de tiener had gedaan en mishandelde hem daarvoor.

De moeder stapte naar de politie en deed aangifte van zware mishandeling tegen haar partner. De jongen, die heel veel pijn had, werd verwezen voor medische behandeling.