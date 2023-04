‘In mei meer neerslag te verwachten als gevolg van tropische golfstoringen’

Er is in de voorbije dagen sprake geweest van excessieve neerslag. Radjkoemar Nanda, hoofd van Meteorologische Dienst Suriname (MDS) zegt in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) dat er vanaf 11 april 2023 een toename van neerslag is geconstateerd, welke in de avond van 23 april 2023 een piek heeft bereikt.

Het radarsysteem op het vliegveld Zorg en Hoop legde een extreme neerslag van 131 mm vast, wat gelijk is aan 131 miljoen liter water per vierkante kilometer. Daarnaast is er volgens het Mesoscale Convective System (MCS) horizontale meting gedaan over een oppervlak van 10 tot 1.000 vierkante kilometer.

Uit deze meting is gebleken dat hoewel het niet overal even extreem heeft geregend, het overgrote deel van Suriname te kampen heeft gehad met neerslag tussen de 40 en 112mm. Vanwege de hoge neerslag is het volgens Nanda ook niet vreemd dat veel gebieden onder water zijn gelopen.

Naast Zorg en Hoop is er op Tijgerkreek West 112 mm neerslag gemeten; Uitkijk 68.7 mm; Groot Henar 62 mm; Botopasi 60 mm, Djoemoe 40 mm; Laduani 63 mm; Pusugrunu ongeveer 30 mm. Op Apetina en Apoera is het droog geweest.

De hevige regens zijn volgens Nanda een combinatie van de normale neerslag, die de intertropische convergentiezone (ITCZ) met zich meebrengt en een storing die het geheel verder opvoert. De functionaris meldt dat er in mei meer neerslag te verwachten is als gevolg van tropische golfstoringen, die invloed kunnen hebben op het weer in Suriname. Volgens de deskundige wordt de neerslag echter gevolgd door een droge periode.

Hij zegt dat er nu sprake is van de grote regentijd, die zich kenmerkt door de hevige regens, maar die ook al aan het afnemen zijn. De afname zal rond eind deze maand te merken zijn. “Vermeldenswaard is dat we dit jaar te maken zullen hebben met El Niño, die zich kenmerkt door relatief minder neerslag. Die gaat beginnen rond de maand juni”, stelt het MDS-hoofd. Dit betekent volgens hem dat de grote droge tijd langer zal aanhouden.