Parlementariër Tsang: “Ik als DNA-lid voel het ook”

NDP-parlementariër Stephan Tsang zegt dat de doorsneeburger in Suriname met een hoge stabiele koers nog lang niet uit de armoede is geholpen. Hij is het eens met de deskundigen van de VES die vinden dat de koersen niet meer omlaag zullen gaan.

“Ik denk dat er in ieder geval stabiliteit zal komen met de koers, maar de verlichting heb ik tot nu toe niet gezien. Tot de dag van vandaag heb ik geen sociaal plan van de regering gezien. Er wordt steeds verwezen naar die 1.800 SRD, maar die is ook al achterhaald. Het minimumuurloon is nu op 30 SRD, maar de benzineprijs is al 42/43 SRD per liter. Een uur werken levert je dus niet eens een liter benzine op. De armoedegrens die in maart is aangenomen, is ook al achterhaald”, zei Tsang in het programma Bakana Tori.

Volgens de NDP’er is in tegenstelling tot de uitspraak van de president, geen enkele tunnel in Suriname te zien. “Bovendien kunnen mensen geen licht eten. Ik als DNA-lid voel het ook. Laatstaan de mensen die een SRD 4000 of SRD 5000 verdienen”, aldus de volksvertegenwoordiger.

Volgens Tsang zijn de problemen in het land te wijten aan het feit dat de regering gefaald heeft in het uitvoeren van haar eigen herstelplan.