Jeugdige arrestant (14) tijdens toiletbezoek ontvlucht

Een 14-jarige arrestant, die in verband met een verhoor was overgebracht naar politiebureau Nieuwe Haven in Suriname, is zondagavond rond 23.10u tijdens toiletbezoek ontvlucht.

De tiener U.C. wordt verdacht van diefstal in vereniging. Een tweede verdachte man is door de politie van Nieuwe Haven ingesloten.

U.C., die ingesloten was op Opa Doeli, werd voor verhoor naar politie Nieuwe Haven gebracht. Hij zag kans te ontsnapten tijdens een bezoek aan het toilet. Aan zijn weder aanhouding wordt naarstig gewerkt.

Hij gaat gekleed in een oranje shirt, zwarte korte broek met kleine figuurtjes en was op blote voeten.