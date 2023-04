Is jouw auto passend verzekerd?

Wie in Nederland een auto heeft, moet deze laten verzekeren. Dat is in de wet vastgelegd en wanneer je de weg op gaat zonder dat je wagen beschikt over een verzekering loop je kans op een hoge boete. Bovendien kun je jezelf in een financiële ramp storten want mocht je om wat voor reden dan ook een ongeluk veroorzaken, dan draai jij op voor alle kosten. Deze kunnen heel hard oplopen waardoor je jarenlang met schulden kunt komen te zitten. Zorg er daarom voor dat je een goede autoverzekering neemt. Het is niet moeilijk om een goede verzekering te kiezen, noch hoeft het duur te zijn om te zorgen dat schade die jij veroorzaakt, gedekt wordt. Kortom: waar moet je op letten bij het afsluiten van een autoverzekering?

Welke mogelijkheden zijn er?

Als het gaat over een autoverzekering, zijn er drie varianten waaruit je kunt kiezen. De eerste is de basisverzekering. Met deze verplichte WA basisverzekering krijg je het minimale waar je over moet beschikken als autobezitter. Deze verzekering richt zich vooral op het dekken van de kosten die zijn ontstaan door schade die jij hebt veroorzaakt. Het gaat hier enkel over de schade van de tegenpartij. Heb jij hier dan niets aan? Uiteraard wel. De tegenpartij heeft namelijk ook een verplichte basisverzekering dus rijdt iemand jou aan, dan wordt jouw schade eveneens vergoed.

De WA+ verzekering

Wil je je auto beter laten verzekeren dan enkel met een WA basisverzekering, dan kun je de WA+ verzekering nemen. Dit pakket heeft alles van de basisverzekering, maar komt nog met een aantal extra’s. Zo wordt met deze verzekering ook je ruitschade gedekt, wordt schade door inbraak vergoed en brandschade wordt gedekt. Rijd je een dier aan en heb je hierdoor schade opgelopen? Dan kun je contact opnemen met de verzekeraar om te praten over de dekking van de schadekosten. Weet je niet zeker of dit de verzekering is die jouw wagen nodig heeft? Kijk dan even naar de leeftijd van je wagen. Is deze tussen de zes en negen jaar, dan is de kans groot dat je met deze verzekering het beste uit de voeten kunt. Is je wagen ouder, dan is het vaak voordeliger om slechts de basisverzekering te nemen. Heb je juist een nieuwe wagen, dan kun je voor de allriskverzekering gaan.

De allriskverzekering

De meest uitgebreide verzekering die je kunt nemen, is de allriskverzekering. Met dit pakket wordt alle schade vergoed en dus ook de schade die jij aan je wagen hebt opgelopen als gevolg van een aanrijding. Dat maakt deze verzekering heel geschikt voor nieuwe auto’s, dat wil zeggen wagens tot ongeveer zes jaar oud. Kijk ook altijd even naar de aanvullende pakketten om te zien hoe je werkelijk alle risico’s kunt uitsluiten. Zo kun je vervolgens met een goed gevoel de weg op.