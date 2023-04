Woning aan de Brantimakaweg geheel afgebrand

Een laagbouw stenen woning van 6 bij 7 meter aan de Brantimakaweg in Suriname is afgelopen nacht geheel afgebrand.

Brandweervoorlichter Harvey Laing zegt desgevraagd aan Waterkant.Net dat niemand ten tijde van de brand thuis was. Hij heeft vernomen dat een alleenstaande man in het huis woont.

Toen de Surinaamse brandweer ter plaatse arriveerde, was de woning reeds ingestort. Er werd niemand aangetroffen, ook waren er geen gascilinders in het pand.

Het huis was wel aangesloten op het elektriciteitsnet, maar het is niet bekend of de woning tegen brand is verzekerd.

De politie van Kwatta was ter plaatse voor onderzoek.