Nurmohamed over aanschaf VW-Amaroks: “Alles is duur in Suriname; geen tijd voor discussie”

Er zijn onlangs drie nieuwe voertuigen aangekocht voor het ministerie van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur (Minowc). Het gaat om drie VW-Amaroks, van rond de US$ 35.000,- per stuk. Er is enorm veel kritiek op deze keuze van het ministerie geuit, daar er nauwelijks genoeg middelen zijn om belangrijke zaken te bekostigen.

De aankoop van deze drie VW-Amaroks is volgens Marie Levens, gewezen minister van Minowc, een beslissing van het ministerie van Openbare Werken. Onderwijs geeft slechts aan behoefte te hebben aan voertuigen. In reactie hierop stelde OW-minister Riad Nurmohamed in een interview op ABC dat zijn ministerie inderdaad beoordeelt welke voertuigen gekocht moeten worden, afhankelijk van de noodzaak en waarvoor die ingezet zullen worden.

OW doet ook de aanbesteding. Als het gaat om ministeries die lange afstanden moeten afleggen, zoals van Apoera naar Marowijne, dan worden er brandnieuwe auto’s aangeschaft. Als het gaat om ministeries die in de stad rondrijden, dan worden tweedehandse auto’s aangeschaft. OW stelt ook eisen over welk type voertuig het moet zijn.

“De mensen die commentaar hebben moeten even naar hunzelf kijken, want dat gedonder moet ook een keer ophouden. Wij kunnen geen grappen maken met vervoer van ministeries die lange afstanden moeten afleggen, want de veiligheid van het stafpersoneel is verschrikkelijk belangrijk. Onze wegen zijn ook al niet geweldig, dus ik kan het risico niet nemen. Wij stellen ook de eisen of het een pick-up, personenauto of busje moet zijn, maar dat stemmen we met de ministeries af afhankelijk van de functie. En duur is alles, alles is duur in Suriname. Dus voor die discussie van duur, daar heb ik geen tijd voor. Dat is achterhaald”, aldus Nurmohamed.

De ministeries hebben volgens hem allemaal voertuigen nodig. “Deze regering mag van sommige politici, niets doen. Dit is een regering die werkt en niet kan gaan pienaren in die zin dat je met poti poti sani dingen moet doen”, aldus de minister.