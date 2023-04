Woordenwisseling tussen twee broers leidt tot ernstige kap- en steekpartij

Een woordenwisseling tussen twee broers aan de Abongrastraat in Suriname, is zaterdag uitgemond in een kap- en steekpartij. Vincent en Humphrey P. hebben elkaar daarbij ernstig verwond met een houwer.



Een van de broers viel de andere aan met een houwer. Deze wist hem de houwer afhandig te maken. Daarmee bracht hij zijn broer kapverwondingen toe. Ook haalde hij een mes tevoorschijn en stak hij zijn broek daarmee.

Beide slachtoffers zijn in kritieke toestand per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. De reden waarom ze ruzie kregen is nog niet bekend.

De politie van Flora was ter plaatse voor onderzoek. De wetsdienaren hebben in het belang van het onderzoek de houwer en het mes in beslag genomen.