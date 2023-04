Oplichter na meer dan een jaar aangehouden

De 27-jarige Mohamed Fatehmohamed is donderdagavond in Suriname aangehouden en ter voorgeleiding overgedragen aan de politie van Jarikaba. Na goed speurwerk van het Directoraat Nationaal Veiligheid (DNV) kwam de lang gezochte verdachte in beeld en werd in samenwerking met het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) op zijn woonadres aan de Oost-Westverbinding in de boeien geslagen.

Mohamed stond vanaf februari 2022 op de opsporingslijst en wordt verdacht van verduistering en oplichting. Op de recente opsporingslijst werd zijn opsporing niet gepubliceerd door het Korps Politie Suriname (KPS).

De oplichter maakte er een gewoonte van om zijn slachtoffer op een zeer listige manier te oplichten. De verdachte kwam met een smoes om auto’s te kopen en hield de kopers voor dat het geld via internet banking overgemaakt zou worden. Er werd steeds een overmakingsbewijs gestuurd naar zijn slachtoffers wat achteraf vals bleek te zijn.

Ondanks dat Mohamed op februari 2022 op de opsporingslijst voorkwam bleef hij toch slachtoffer maken. Op verschillende politiebureaus werd er aangifte tegen deze verdachte gedaan.

Zoals gebruikelijk zal de zaak voor verder onderzoek overgedragen worden aan de afdeling Fraude van de Surinaamse politie.