Huisbaas breekt in bij huurder en neemt spullen weg

De eigenaar van een groot winkelpand in Suriname, heeft onlangs ingebroken in het magazijn van zijn huurder, waarbij hij vele levensmiddelen heeft weggenomen.

De verdachte Dhieredjkumar C. was van mening dat de huurder, aan wie hij een supermarkt en Suribetshop verhuurt, enkele maanden achter was met betalen van de huur. De verdachte besloot in te breken in het magazijn van de huurder en nam tientallen spullen weg uit de groothandel.

De benadeelde gaf aan dat hij een schade van 200.000 SRD lijdt. Uit camerabeelden is duidelijk te zien hoe de verdachte trays met drank en kartonnen dozen met voedingsmiddelen wegbrengt.

Na de aangifte en op basis van de beelden werd de verdachte aangehouden. Hij legde een volmondige bekentenis af. Hij bracht de politie naar een andere winkelier aan wie hij de producten had verkocht. Deze winkelier werd ook aangehouden wegens heling.

Nadat de winkelier de lading teruggaf werd hij in vrijheid gesteld. De advocaat van Dhieredjkumar, Maureen Nibte diende een verzoek tot invrijheidstelling in.

De raadsvrouw gaf aan dat het grootste deel van de weggenomen spullen terecht is. Ook kan de huurder de eventuele schade welke hij nog meent te hebben geleden, verrekenen met de huur. Het verzoek tot invrijheidstelling van de raadsvrouw werd afgewezen door de rechter-commissaris.

De advocaat ging hiertegen in beroep bij het Hof. Echter, voordat het Hof de zaak in behandeling kon nemen, stelde het Surinaamse Openbaar Ministerie de man donderdag in vrijheid.