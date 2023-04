In totaal negen verdachten opgepakt in roofmoord zaak Curaçaose Appelweg

Volgens de Surinaamse politie zijn tot nu toe in totaal negen personen als verdachte opgepakt in de roofmoord zaak aan de Curaçaose Appelweg, waarbij de 31-jarige Edson K. op vrijdag 14 april werd beroofd en vermoord. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat onder hen zich ook een ex-politieman alsook een DNV medewerker zou bevinden.

De politie van het bureau Santo Dorp deed na een melding van een roofmoord de locatie aan voor onderzoek. Daar aangekomen troffen de wetsdienaren het slachtoffer dat geen teken van leven meer vertoonde met schotwonden aan. Naar zeggen van G.F. die ter plaatse werd aangetroffen, had het slachtoffer met wie hij goed bevriend was, het appartement voor drie dagen gehuurd. Samen met een andere man en zijn vriendin, logeerden zij bij E.K. in het appartement.

Kort voor het incident verliet E.K. het appartement om zijn autoband in orde te gaan maken. Op een bepaald moment stormde een gemaskerd en gewapende manspersoon het appartement binnen. Onder bedreiging van het vuistvuurwapen werden de twee personen gekneveld en beroofd.

Terwijl de indringer het appartement doorzocht, keerde E.K. terug en werd direct door de rover neergeschoten en liet ter plekke het leven. Een arts stelde officieel de dood van het slachtoffer vast. Voor de komst van de politie had het koppel de plek verlaten, maar meldde zich later op die dag aan op het politiebureau te Santo Dorp aldus het Korps Politie Suriname.

In de zaak werden de drie verdachten E.M. (32) en zijn 21-jarige vriendin G.G. en G.F. (21) diezelfde dag aangehouden door de afdeling Kapitale Delicten. Tijdens het verder onderzoek zijn aan de hand van camerabeelden twee personenauto’s in beeld gebracht. De informatie werd verder uitgewerkt

Op donderdag 20 april zijn in één van de voertuigen de twee verdachten F.L. (29) en J.L. alias ‘Young’ (26) door de medewerkers van Kapitale Delicten (KD) in de boeien geslagen. Op F.L. is aangetroffen en in beslag genomen 99 gram cocaine.

Na nader uitgewerkte informatie is de 33-jarige M.E. alias ‘Melly’, zijnde de bestuurder van het ander voertuig door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden. Hierna zijn de drie andere verdachten, G.A. (25), M.L. alias ‘Tiemba’ en E.J., beiden 32 eveneens door leden van KD in de boeien geslagen.

Bij een ingesteld onderzoek in de woning van M.L. zijn aangetroffen en in beslag genomen een aantal mobile telefoontoestellen, een vuistvuurwapen van het merk Glock en een patronenhouder met 14 patronen.

De verdachten werden ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is dit zestal hangende het onderzoek eveneens ter zake deelneming aan een criminele organisatie, moord, gekwalificeerd doodslag, overtreding wet verdovende middelen door de politie in verzekering gesteld meldt de Surinaamse politie.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de 21-jarige vrouw G.G. inmiddels weer vrij is.