Surinaamse militairen maken kennis met Nederlandse procedures bij riverine operaties

Afgelopen dinsdag 18 ontvingen tien militairen van het Korps Mariniers Suriname op Kamp Monsanto, een certificaat ter afsluiting van een vijf weken intensieve samenwerking met de Nederlandse mariniers in zogenaamde riverine operaties. De certificaten werden uitgereikt door de majoor der Mariniers Maarten Nederlof, de leider van de militaire jungletrainingen.

Riverine operaties zijn militaire operaties, waarbij rivieren gebruikt worden als ‘weg’ door moeilijk begaanbare gebieden, zoals de Surinaamse jungle. Medio maart startte de samenwerking waarbij de Surinaamse militairen kennismaakten met de Nederlandse procedures om veilig en efficiënt te opereren als zelfstandige booteenheid en als groep van booteenheden.

Een booteenheid bestaat uit een klein groepje militairen van het Korps Mariniers in een open boot met een krachtige buitenboordmotor die bewapend kan zijn met mitrailleurs. Varen in formaties, man over boord, navigeren kwamen allereerst aan bod. Daarna kwam de stap dat de booteenheden de infanteriesoldaten ondersteunen in hun acties op land in de jungle door ze op specifieke plaatsen af te zetten, op te pikken en gesimuleerd vuursteun te geven vanaf het water.

Er is ook veel aandacht besteed aan de anti-ambush drill. Deze drill bepaalT in grote lijnen het falen of slagen van een operatie/opdracht. De vijfweekse samenwerking werd afgesloten met een realistische en uitdagende oefening. Majoor Nederlof drukte de militairen op het hart de opgedane kennis en ervaring te delen met collega’s, zodat het effect van de samenwerking nog verder verspreidt.

De gezamenlijke training is onderdeel van de militaire jungletrainingen die 28 maart startten met de opening op de Ayoko kazerne. In totaal zijn bijna 280 Nederlandse, 60 Surinaamse en 4 Amerikaanse militairen betrokken bij de jungletrainingen die doorlopen tot en met eind mei van dit jaar.