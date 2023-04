10-jarige jongen helpt mee bij drugshandel familie te Meerzorg

De politie in Suriname heeft afgelopen donderdag een inval gepleegd op een woonadres te Meerzorg, waar drugs werden verkocht. Het gaat om een van de grootste drugsverkopers van meerzorg.

Daarbij zijn drie aanhoudingen verricht. Onder hen een man genaamd Maikel H. die eind januari ook al samen met zijn broer Derren H. was aangehouden voor de handel in drugs. Maikel was na zijn aanhouding toen in vrijheid gesteld, omdat zijn broer Derren verklaard zou hebben dat hij de verkoper was en niet Maikel.

Nadat Maikel vrij was ging hij gewoon door met het verkopen van drugs. De politie kwam er al gauw achter dat de moeder van de mannen, die in een aangrenzend pand woont, ook meehelpt bij deze handel in de verdovende middelen. Zo zou ze ten tijde van de inval, drugsgebruikers die daar aanwezig waren geholpen hebben om voor de politie te vluchten.

De drugs worden geregeld en naar de jongemannen gebracht, door een broer van hun moeder. Die heeft zelf ook een zoontje van een jaar of 10 – 11 die tot grote verbazing van de Surinaamse politie ook mee hielp met drugsverkopen. Het kind zat binnen en verkocht drugs van binnenuit.

De inval werd op bovengenoemde dag gedaan door het Ondersteunings Team Oost (OTO). Daarbij werden er drie aanhoudingen verricht, te weten Maikel en twee drugsgebruikers die op het adres van de dealer aanwezig waren. Deze twee zijn na verhoor heengezonden. De zaak wordt verder onderzocht door politie te Meerzorg.