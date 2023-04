Braziliaanse man in Suriname doodgestoken; verdachte aangehouden

Bij een steekpartij nabij een locatie langs de Lawarivier in het district Sipaliwini, is een man van Braziliaanse afkomst komen te overlijden. De verdachte werd aangehouden en overgedragen aan de Surinaamse politie.

Over het motief is nog weinig bekend. Volgens de politie heeft de verdachte toegegeven de daad te hebben gepleegd. Zijn handelingen zijn vastgelegd door een beveiligingscamera.

Daarop is duidelijk te zien dat het slachtoffer zonder enige aanleiding aangevallen wordt met een mes.

De man is inmiddels overgedragen aan recherche Oost en het ontzielde lichaam is ter obductie in beslag genomen. De zaak is in verder onderzoek bij recherche Oost.