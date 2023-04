Britse schaakgrootmeester Nigel Short bezoekt Suriname

De wereldbekende schaakgrootmeester uit Engeland, Nigel Short, brengt komend weekend een bezoek aan Suriname voor enkele clinics.

Short is vanaf september 2022 de FIDE director for chess development. FIDE (Fédération Internationale des Échecs) is de wereldschaakbond.

Als director houdt Nigel zich onder andere bezig met het stimuleren van de schaakontwikkeling in vooral de ontwikkelingslanden zoals in het Caraibisch gebied, waaronder Suriname. Zo bezoekt hij de verschillende landen om beter inzicht te krijgen over de verschillende schaakontwikkelingen per land en hun schaakniveaus.

In Suriname zal Short niet alleen formele gesprekken voeren, maar ook wat tijd besteden aan de Surinaamse schakers. Op vrijdag 21 april zal de grootmeester tegen 20 schakers van verschillende schaakclubs tegelijkertijd spelen. Op zaterdag 22 april is er een Q&A sessie gepland van 10:00u t/m 12:00u in het Denksport Centrum voor alle schakers en geïnteresseerden.

De director vertoeft momenteel in buurland Guyana.