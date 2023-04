Moederdag special zondag 14 mei in Amsterdam

Op zondag 14 mei is het weer moederdag en in verband hiermee organiseert lady-P een Moederdag Special in Amsterdam. Het wordt een avond om nooit te vergeten.

Heb jij het Peace Forever Duo Songfestival gekend? Dan mag je deze show niet missen. Te gast zijn John Oldenstam, Nancy Zeefuik, Luciën Felicien, Delano Weltevreden en Lucille Young-Afat.

De show is van 18.00u – 21.00u in Kerkcentrum ‘De Nieuwe Stad’ aan het Luthuliplein 11 in Amsterdam-Zuidoost. Kaarten zijn slechts €22,50 en verkrijgbaar bij Lady-P via app of mail: 0641600531 / psblokland19@gmail.com.

Bekijk alle info ook op de flyer: