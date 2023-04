VES-secretaris noemt gevecht tussen monetaire autoriteiten ongekend

“Dat de twee monetaire autoriteiten in Suriname met elkaar over straat zitten te vechten is ongekend en ongeëvenaard. Als je in krantenkoppen artikelen ziet waar de ene monetaire autoriteit A zegt en de andere B, willen we dat niet hebben. Als er meningsverschillen zijn, los dat binnenskamers op. Laat dat niet blijken naar de buitenwereld toe. Dat is gewoon heel slecht”.

Aan het woord is de Surinaamse econoom Swami Girdhari, secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). In een nieuwsprogramma op ABC benadrukte de econoom dat het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden. De monetaire autoriteiten zouden juist een voorbeeld kunnen nemen aan het duo Hildenberg-Telting die een uitstekende samenwerking hadden tijdens de regering Venetiaan.

Volgens de VES-secretaris heeft ook de huidige minister van Financiën bij zijn aantreden beloofd dat de communicatie met de CBvS zou verbeteren. Helaas blijkt dat het erger wordt.

“Als er een vraagstuk is die de samenleving niet begrijpt, namelijk het OMO vraagstuk, dan dient de Centrale Bank haar taak wel te kunnen en dat eenvoudig uit te leggen aan de samenleving en niet in paginagrote advertenties zaken publiceren. Want de samenleving heeft daartoe wel recht. Met publieke middelen worden mensen betaald en dan moet men niet komen met communiqués om uit te leggen dat het een technisch moeilijk verhaal is. Dan kan men toch niet doorgaan op zo een hardnekkige wijze en de samenleving uiteindelijk geconfronteerd raakt met verdere verarming. Dat is misdadig”, aldus Girdharie.