Communisten herdenken Anton de Kom op 22 april in Amsterdam

Op 22 april organiseert de Nieuwe Communistische Partij Nederland (NCPN) en de Communistische Jongerenbeweging (CJB) om 13:00 de Anton de Kom Herdenking op het Anton de Komplein in Amsterdam. Het is dan 78 jaar geleden dat Anton de Kom is overleden.

Bij de herdenking wordt stilgestaan bij De Kom zijn leven en strijd. Daarnaast wordt er ook aandacht gegeven aan de lessen die hij de Nederlandse en Surinaamse arbeidersklasse heeft meegegeven.

CJB-woordvoerder Tycho “De antiracistische beweging heeft eraan bijgedragen dat Anton de Kom nu in het Canon van Nederland staat, en er monumenten en exposities zijn die over hem gaan. Toch wordt zijn belangrijkste boodschap niet of nauwelijks benadrukt: eenheid van de arbeidersklasse ongeacht etniciteit en kleur tegen racisme en imperialisme en voor het socialisme-communisme.”

Deze boodschap bracht hij in de praktijk met tal van activiteiten die hij samen ondernam met de CPN. Eén wordt er uitgelicht door in te gaan op de internationale strijd van de Scottsboro jongens. Tycho: “Drie jaar terug waren er grote Black Lives Matter protesten, maar dit waren echter niet de eerste protesten in Nederland tegen racistisch geweld tegen zwarte mensen in de Verenigde Staten. In de jaren 30 waren er ook door heel Nederland grote protesten om die jongens vrij te krijgen.”

Dit was niet de enige vorm van internationale solidariteit van de CPN. Antikolonialisme was een fundamenteel onderdeel van de strijd. “De CPN en Anton de Kom waren naast de onafhankelijkheid van Indonesië en Suriname ook voor die van Curaçao. De gebruikte leus was dan ook “Indonesië, Suriname en Curaçao los nu!” Daarom wordt er tijdens de herdenking ook ingegaan op de situatie nu op de Caribische eilanden en de rol die de Nederlandse overheid daar nu speelt.”