Econoom Ramautarsing: “Onze luchthaven, de haven en stuwdam zouden worden geveild”

Indien Suriname niet zou hebben aangeklopt bij het Internationaal Monetaire Fonds (IMF), was de kans volgens econoom Winston Ramautarsing heel groot dat het land op de veiling zou belanden.

“We hadden die luxe niet. We konden onze schulden niet betalen, waardoor we op de veiling zouden worden gegooid. Onze luchthaven, de haven en stuwdam zouden worden geveild”, benadrukte de econoom in een interview met radio Awaaz.

Hij noemt nog de gevallen uit Afrika waar bezittingen van de staat in handen van China zijn gekomen, omdat ook daar de schulden niet konden worden betaald. Volgens de VES-topper stond Suriname in een situatie waarbij het land geconfronteerd werd met schuldeisers zoals Oppenheimer, China en India die hun geld wilden hebben. Maar doordat het land zich gecommitteerd heeft aan een IMF-programma, is er vertrouwen bij deze schuldeisers ontstaan dat Suriname op termijn uit de problemen komt en kan terugbetalen.

“Maar IMF is mislukt, want we hebben al een jaar lang geen overeenstemming over het herstelprogramma. We hebben gewoon niet gedaan wat we hebben beloofd aan het IMF. De eerste tranche was cadeau, omdat we hebben getekend. De tweede hebben we gehaald, want eigenlijk hebben ze ons een boro gegeven”, aldus de econoom.