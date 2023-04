Duizend Paas pakketten verdeeld bij commissariaat Wanica

Op zaterdagochtend 15 april werden er duizend voedselpakketten verdeeld aan de Tawajarieweg in Suriname, bij het districtscommissariaat van Wanica. Op de tegoedbon stond vermeld dat personen zich vanaf half 9 konden aanmelden. Echter stond een groep vanaf half zeven ’s morgens de pakketten op te wachten.

Initiatiefnemer Gloria Lie Kwie Sjoe sprak de mensen om kwart over acht toe. Zij legde uit dat de pakketten gratis zouden worden verstrekt en dat het overleggen van een ID-card niet nodig was. Wel moest men in het bezit zijn van een tegoedbon. Deze bonnen waren vooraf verdeeld onder noodlijdende gezinnen met meerdere kinderen of mensen met een beperking.

De duizend voedselpakketten waren speciaal bestemd voor Wanica. De pakketten bevatten o.a. spijsolie, thee, rijst, sardien, bruine bonen, erwten en vermicelli. De organisatie o.l.v. Gloria Lie Kwie Sjoe van Stg Weid mijn lammeren, sprak haar dank uit aan de districtscommissaris die een zaal voor de opslag van de noodvoedselpakketten beschikbaar had gesteld.

De pakketten werden door gelovigen gedoneerd in verband met Pasen. Er waren meer dan 45 vrijwilligers op de been van Christengemeenten Cama, Eagle Wings, Lob Makandra, Gods liefde en Dian. Vanwege de vele Paasconferenties in de kerken was besloten de pakketten in de week na Pasen uit te delen. Pastor Kenneth Varssenburg legde de Paasboodschap uit.

Tijdens Pasen gaf God zijn zoon Jezus om mensen in nood te helpen. Zo moeten wij ook om elkaar geven en ons geloof en hoop stellen op God. Hij haalde aan dat Jezus bewogen is over mensen in nood. Hierna werd er gebeden met de mensen. Vervolgens werden alle aanwezigen in een kwartier geholpen door de ruim 45 vrijwilligers.

De mensen vertrokken bemoedigd, geestelijk gezegend en bovenal geholpen met een Paaspakket vol eerste levensbehoeften. Een vader kwam met zijn kinderen, zijn vrouw is ziek, en kan niet werken. Twee grootouders zorgen samen in hun kleine woningen voor hun zeven kleinkinderen. De ouders van de kinderen kunnen door problemen niet zelf voor hen zorgen. “Maar ik zie dat God ons helpt en voor ons zorgt. ”