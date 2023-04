Handgranaat op balkon piloot niet afgegaan; woning eerder beschoten

De man op wiens woning afgelopen vrijdag werd geschoten en een handgranaat werd gegooid, was al eerder doelwit van een aanval. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat in er in 2020 ook al schoten op de auto en garage van deze man, piloot Vishaal G., waren gelost.

In de nacht van donderdag op vrijdag 14 april werden omstreeks 03.10u een aantal schoten achter elkaar gelost op de woning aan de Abadoestraat in Suriname.

De redactie van Waterkant.Net sprak hierover met een buurman. Hij schrok wakker door de knallen en nam meteen poolshoogte. “Ik zag de auto van de dader(s) niet omdat ik een hoge schutting heb, maar ik hoorde een auto wegrijden. Daarna heb ik Vishaal een WhatsApp bericht gestuurd. Gelijk daarna belde Vishaal mij op en zei dat hij de camerabeelden zou bekeken”, aldus de buurman.

Intussen werd de politie ingeschakeld, die snel ter plaatse was. Voor de poort van Vishaal werden een aantal hulzen aangetroffen. Ook vertoonde zijn woning kogelinslagen.

Op dat moment wist niemand dat er een handgranaat op het balkon was gegooid. Nadat leden van Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) ter plaatse kwamen en een onderzoek voortzette ontdekten zij de handgranaat op het balkon (foto).

Uit het onderzoek blijkt dat de handgranaat nog intact is. De pen zit er nog in. “Het vermoeden bestaat dat daders niet met de handgranaat konden omgaan, maar het kan ook zo zijn dat de granaat is gegooid voor intimidatie om angst aan te jagen”, zegt een bron aan Waterkant.Net. De handgranaat is door de Bomb Squad in beslag genomen.

De politie van Kwatta was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.