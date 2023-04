Voormalig DNV hoofd Veira moet op 28 april voor de Krijgsraad verschijnen

Het gerechtelijk vooronderzoek (GVO) welk door het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) op 11 december 2020 was gevorderd tegen Danielle Veira, ex-hoofd van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) en de burger I. M is op 29 maart 2023 door de rechter-commissaris(RC) afgesloten.

Tijdens het GVO zijn personen onder ede als getuige gehoord, waaronder enkelen als anonieme/bedreigde getuige. Tevens is er door de RC een rechtshulpverzoek gedaan aan de bevoegde autoriteiten in Nederland om ook daar een getuige onder ede te horen. Verder is er een huiszoeking gedaan onder leiding van de RC.

De zaak van I.M. zal op 27 april 2023 dienen voor de Kantonrechter en D.V. zal op 28 april 2023 moeten verschijnen voor de Krijgsraad.

Zij worden ervan verdacht dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan onder andere het medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving (ontvoering); oplichting; diefstal; huisvredebreuk; en overtreding van de Vuurwapenwet. In deze strafzaak zijn er reeds enkele personen veroordeeld door de strafrechter