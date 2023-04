Kenny B krijgt tegel in ‘Walk of fame’ in Tilburg

De bekende Surinaams-Nederlandse zanger Kenny B, heeft vandaag in zijn woonplaats Tilburg, van het gemeentebestuur een eigen tegel in de zogeheten ‘Walk of fame’ gekregen. Dit in verband met de verjaardag van de stad Tilburg.

De zanger bedankte een ieder voor deze dag.

“Ruim 32 jaar geledenvkwam ik me als asielzoeker melden in deze stad. Het was niet eenvoudig. Ik heb zo goed mogelijk gebruik gemaakt van de kansen die mij geboden werden. Je moet in jezelf geloven en nooit opgeven. Dat heeft me gebracht waar ik nu ben.

Ik ben supertrots op deze enorme waardering van Tilburg. En dan bedoel ik niet alleen het gemeentebestuur, maar vooral ook mijn mede-Tilburgers, die vinden dat ik dit verdien. Ik zal mijn best blijven doen om een goede ambassadeur te zijn voor deze stad.

Ik wil nogmaals iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan hetgeen ik heb bereikt. Mijn dank gaat ook uit naar het volk van Suriname. Jullie support door de jaren heen heeft mij enorm geholpen. Alleen maar liefde!” aldus Kenny B.