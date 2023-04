Moordzaak zonder lijk: vermiste toerist wordt vermoord verklaard door OM

Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft donderdag een merkwaardige zaak voorgedragen bij de rechter. De vrouwelijke verdachte K.R en R.M. zijn voor de kantonrechter verschenen, omdat zij ervan worden verdacht de 47-jarige vermiste toerist Manhar Parmessar te hebben vermoord. Een derde verdachte is voortvluchtig. De advocaten van de verdachten zijn niet te spreken over het feit dat de rechter een moordzaak in behandeling neemt terwijl er niet eens een lijk is.

Op 17 december vorig jaar deed de familie van Parmessar aangifte van vermissing. Het was namelijk de bedoeling dat hij die dag terug naar Nederland zou vertrekken. Nadat hij werd opgehaald om naar de Surinaamse JAP Luchthaven te Zanderij te gaan is Parmessar verdwenen en tot op de dag van vandaag onvindbaar.

Allereerst werd de derde verdachte B.B. alias Romeo in beeld gebracht omdat uit camerabeelden bleek dat hij voor het laatst contact heeft gehad met Parmessar. Echter werd deze Romeo na zijn verhoor heengezonden. Nu blijkt hij kennelijk de hoofdverdachte maar intussen heeft hij de plaats gepoetst en is hij onvindbaar. Het Korps Politie Suriname publiceerde dit opsporingsbericht van de man.

De vrouw K.R., een goede kennis van de voortvluchtige Romeo, kwam in beeld omdat uit onderzoek is gebleken dat zij hem naar Albina had vervoerd zodat hij via Frans-Guyana uit het land kon vluchten. Tevens heeft zij na de vlucht van Romeo de woning waarin hij verbleef grondig schoongemaakt en door hem achtergelaten spullen opgeruimd en bij het vuilnis gezet.

Verder is er een bebloed mes in het voertuig van K.R. aangetroffen. Er moet nog onderzoek plaatsvinden of het in deze gaat om dierlijk of menselijk bloed. De andere verdachte R.M. zou op verzoek van Romeo het camerasysteem van de woning onklaar hebben gemaakt.

De advocaten van K.R. en R.M. wonden zich enorm op over het feit dat de rechter een moordzaak in behandeling neemt terwijl er niet eens een lijk is. “Misschien ligt de vermiste man ergens lekker aan een zonnig strand in Timboektoe”, zeiden de advocaten verontwaardigd. “Het gerecht heeft de man reeds dood verklaard, terwijl de man voor het civiele recht nog in leven is. De familie mag nog niet eens rechtsvermoeden van overlijden aanvragen” gingen de advocaten verder.

Gebleken is dat de vermiste Parmessar een bedrag van 155.000 USD verschuldigd was aan Romeo. Romeo had vaker gedreigd dat hij Parmessar en zijn familie iets zou aandoen als deze hem zijn geld niet tijdig zou terugbetalen. Een broer van de vermiste, die op de zitting als getuige werd gehoord, schrok enorm en werd emotioneel toen de rechter hem voorhield dat de verdachten terecht staan voor moord op zijn broer.

“U praat over moord, maar wij zijn er niet van op de hoogte dat mijn broer is vermoord. Niemand heeft ons wat gezegd, wij denken nog steeds dat hij vermist is”, sprak de broer met gebroken stem. Hij gaf aan het vreemd te vinden dat Romeo door de politie is heengezonden terwijl hij het laatste contact heeft gehad met zijn broer.

De advocaten blijven erbij dat de zaak niet behandeld mag worden zolang er geen lijk is.

De advocaten gaven verder aan dat naar hun weten er slechts in 1 roofmoordzaak de rechter forse straffen had uitgedeeld zonder dat er lijken waren, en dat was in de zaak van de zeepiraten. In die zaak waren de slachtoffers (vissers) aan handen en benen gebonden, hun lichamen verzwaard met onder meer autobatterijen waarna de vissers overboord werden gegooid. Ondanks van vele vissers de lichamen niet meer werden gevonden, is uit het onderzoek duidelijk naar voren gekomen dat de vissers de brute handelingen nimmer zouden hebben overleefd en dat de kans klein was dat de verzwaarde lichamen gevonden zouden worden.

De rechter wil op 25 mei de camerabeelden bekijken en nadere getuigen horen.