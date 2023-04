Kennis maken met de schatten van de Javaanse cultuur tijdens eendaagse retraite

Maak op subtiele wijze kennis met de schatten van de Javaanse cultuur tijdens de eendaagse retraite ‘Herontdekking Horizon’ georganiseerd door Ivory en Ference. Deze twee dames van Surinaams Javaanse afkomst, nodigen vooral de Surinaamse diaspora uit om deel te nemen aan deze inspirerende eendaagse retraite. Deze is bedoeld om mensen te inspireren en begeleiden tot zelfontwikkeling door gebruik te maken van elementen uit de Javaanse cultuur. Het thema van dit evenement is ‘Zelfliefde zonder excuses’.

De gewoonten en gebruiken uit de Javaanse cultuur zijn voor velen nog een mysterie. Geprikkeld door nieuwsgierigheid en een drang naar zelfontwikkeling hebben Ivory en Ference besloten samen op ontdekkingsreis te gaan en niets minder dan de eeuwenoude verborgen schatten uit hun cultuur te verkennen. Uit deze schatten delen zij graag de wijsheden en geneeskrachtige recepten die zij tegenkomen met een ieder die nieuwsgierig is of zich geroepen voelt.

De eendaagse retraite ‘Herontdekking Horizon’ is een unieke gelegenheid om op een subtiele manier kennis te maken met de rijke Javaanse cultuur en te leren hoe deze gebruiken en tradities kunnen bijdragen aan zelfontwikkeling. De retraite zal plaatsvinden op zondag 7 mei 2023 op een prachtige locatie op de Veluwe, ’t Zonnehuis Retraitecentrum, en biedt een dag vol inspiratie, wandelingen, breathwork, workshops, verbinding met anderen en vooral verbinding met jezelf.

Tijdens de retraite zullen Ivory en Ference verschillende elementen uit de Javaanse cultuur gebruiken, zoals gamelan muziek tijdens de meditatie, ademhalingsoefeningen geïnspireerd door de traditionele Javaanse dans (Srimpi) en ze geven geven zelfs een workshop in het maken van Jamu. Jamu is een geneeskrachtige drank gemaakt van verse kruiden, je kunt het wel de “bita” van de Javanen noemen. Deelnemers krijgen de kans om deze gebruiken te ervaren en te leren hoe ze deze kunnen integreren in hun dagelijks leven voor persoonlijke groei en zelfontwikkeling.

Deze retraite is specifiek gericht op de Surinaamse diaspora, iedereen die geïnteresseerd is in de Javaanse cultuur en persoonlijke groei als doel heeft is van harte welkom. Ivory en Ference zijn zeer gepassioneerd en brengen hun kennis en ervaring graag over om anderen te inspireren een leven van voldoening te creëren door hun hart en ziel te volgen in alle facetten van hun leven.

De inschrijvingen voor de eendaagse retraite “Herontdekking Horizon” zijn geopend en er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar. Voor meer informatie en om je aan te melden, kun je contact opnemen met Ivory en Ference via www.beingsadar.com/herontdekkinghorizon

Over Ivory en Ference

Ivory en Ference zijn dames van Surinaams Javaanse afkomst en hebben een passie voor de Javaanse cultuur. Ze besloten om samen met andere coaches en therapeuten kennis en ervaring te delen door het geven van workshops, organiseren van retraites en middels coachingstrajecten. Dit doen zij voornamelijk om anderen te inspireren en te begeleiden in zelfontwikkeling. Ze putten uit de eeuwenoude schatten van de Javaanse cultuur om wijsheden en geneeskrachtige recepten te delen met degenen die nieuwsgierig zijn of zich geroepen voelen. Hun doel is om mensen, voornamelijk diaspora, te inspireren een leven van voldoening te leiden door hun hart en ziel te volgen in alle facetten van hun leven. Met hun workshops, coachingstrajecten en retraites willen Ivory en Ference anderen helpen om hun innerlijke kracht te ontdekken en te gebruiken voor persoonlijke groei en zelfontwikkeling.

