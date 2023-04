Automobilist valt in slaap en veroorzaakt frontale aanrijding

Bij een frontale aanrijding vanmorgen, tussen een busje en een personenauto aan de Indira Gandhiweg in Suriname, zijn twee gewonden gevallen. Beide slachtoffers zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht voor medische hulp.

De redactie van Waterkant.Net verneemt van ooggetuigen dat de personenwagen rond 07.15u op de rijhelft van het tegemoetkomend busje terechtkwam, met een zware botsing als gevolg (foto onder). Vermoedelijk is de automobilist, die richting de Nieuwe Grondweg reed, achter het stuur in slaap gevallen.

Door de klap raakten de bestuurder alsook de meerijder van de personenauto gewond.

De politie van de Verkeersunit regio Midden kwam ter plaatse voor onderzoek. De schade aan beide voertuigen is aanzienlijk. De politie kon ter plaatse niet vast stellen of de bestuurder onder invloed van alcohol was.

Het onderzoek van de Surinaamse politie in deze zaak duurt voort.