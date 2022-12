Man die naar Nederland zou vertrekken wordt vermist

In Suriname wordt de 47-jarige Manhar P., die zondag naar Nederland zou vertrekken, vermist. Zijn broer V.P. stapte maandag naar de Surinaamse politie om aangifte te doen van vermissing.

Volgens V.P. zou zijn broer op zondag 18 december naar Nederland vertrekken. Uit zijn onderzoek blijkt echter dat Manhar nimmer heeft ingecheckt op de luchthaven te Zanderij.

Op zondag omstreeks 13.30u wachtte zijn broer op een vriend, die hem op Zanderij zou afzetten. Het is de familie niet bekend of hun dierbare daadwerkelijk door zijn vriend of iemand anders is opgehaald.

De familie probeerde de vriend telefonisch te contacten, maar die blijkt onbereikbaar te zijn.

De familie zit met de handen in het haar. Ze weet niet waar hun dierbare is en heeft daarom hulp van de politie ingeroepen.